Baden-Baden (ots) - Ob im Job, in der Familie oder in der Partnerschaft - viele Menschen fühlen sich heutzutage unter Dauerstrom. Auf der einen Seite ist die Chefin, die größten Einsatz einfordert und auf der anderen Seite der Partner, der sich ständig über zu wenig gemeinsame Zeit beklagt - für viele eine Zwickmühle. Täglich prasseln von allen Seiten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten ein: Die einen zerbrechen an diesem Erwartungsdruck, andere erkennen rechtzeitig, dass sie ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen wollen. Solche Befreiungsschläge können völlig unterschiedlich aussehen - ob ein Coming-Out, eine Kündigung oder eine Auswanderung. Was bringt Menschen dazu, radikal aus ihrem bisherigen Leben auszubrechen und familiären Erwartungen zu trotzen? Wann wird es Zeit, sich gesellschaftlichen Zwängen zu widersetzen? Welche Chancen eröffnen sich durch den Ausbruch in die eigene Freiheit? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Leben unter Druck - von Erwartungen und Befreiungsschlägen" am Freitag, 15. Mai, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "NACHTCAFÉ":Birgit Schrowange entschied sich nach Jahrzehnten vor der Kamera für eine Veränderung Als Moderatorin stand Birgit Schrowange 40 Jahre lang im Fokus der Öffentlichkeit und musste lernen, mit Erwartungen von ganz unterschiedlichen Seiten umzugehen. Letztes Jahr entschied sie sich für einen radikalen Schnitt - und fühlt sich seitdem freier denn je: "Vor der Kamera wird man ständig bewertet, die Leute haben ein Bild von einem, obwohl sie einen gar nicht kennen. Davon wollte ich mich frei machen."Astrid Mabel de la Rosa kämpfte für ihren Traum Astrid Mabel de la Rosa kommt aus einfachen Verhältnissen. Gemeinsam mit ihrer Familie kam sie als Kind aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland. Zwar lastete der soziale und finanzielle Druck schwer auf ihr, trotz vieler Vorurteile kämpfte sie sich jedoch nach oben: "Ich wusste, wenn ich meine Träume realisieren möchte, muss ich das alleine schaffen." Heute arbeitet sie als Wirtschaftsjuristin und fühlt sich befreit.Franz Keller ging auch als Spitzenkoch unbeirrt seinen eigenen Weg Bereits früh stellte sein Vater hohe Erwartungen an Franz Keller. Doch je mehr Druck kam, umso eigensinniger wurde er. Auch als Spitzenkoch ging er stets unbeirrt seinen Weg und machte sich dabei nicht nur Freunde. Er überwarf sich mit seinem Vater, schockierte die Gastronomiebranche und vergraulte Gäste. "Mein Idealismus war einfach immer stärker", so Keller, der heute als Landwirt für seine Vorstellungen von guter Ernährung kämpft.Julika Stich pflegte als Kind ihre an MS erkrankte Mutter Gerade mal zehn Jahre alt war Julika Stich, als sie die Pflege ihrer an Multipler Sklerose erkrankten Mutter übernahm. Tag und Nacht war sie für ihre Mutter da - eine Verantwortung, die das Mädchen komplett überforderte. In ihrem Leben machten sich Angst und Panik breit, bis sie schließlich in die Jugendpsychiatrie kam. Heute möchte Stich auf die Situation von pflegenden Kindern aufmerksam machen: "Wir sollten besser hinschauen und Kindern mehr Hilfe anbieten."Sebastian Wolfrum lebte 45 Jahre lang im Körper einer Frau 45 Jahre lang lebte Sebastian Wolfrum im Körper einer Frau. Selbstzweifel und Depressionen waren ständige Begleiter, denn der Erwartungsdruck, die Rolle als Frau erfüllen zu müssen, war immens: "Das ist so, als wenn du dein ganzes Leben in einem Faschingskostüm rumläufst und es nicht ausziehen darfst", so der evangelische Pfarrer. Erst seit seinem Coming-Out vor drei Jahren hat er das Gefühl, endlich bei sich selbst angekommen zu sein.Prof. Dr. Dieter Frey ist als Sozialpsychologe tätig Wie sich Menschen von den Erwartungen, die andere an sie stellen, befreien können und wie es gelingt, dem Druck standzuhalten, weiß Prof. Dr. Dieter Frey. Der Sozialpsychologe sieht es positiv, dass heutzutage in den meisten Familien deutlich weniger Druck herrscht als früher: "Es ist wichtig, dass Menschen die Chance bekommen, ihr eigenes Leben zu leben.""NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.Die Aufzeichnungen des "NACHTCAFÉS" finden vorerst unter geänderten Bedingungen statt: Die Studiogäste werden teilweise zugeschaltet."NACHTCAFÉ: Leben unter Druck - von Erwartungen und Befreiungsschlägen" am Freitag, 15. Mai 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen