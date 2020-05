Flossbach von Storch hat bei Morningstar den Sprung unter die großen Fondsgesellschaften geschafft. Das Kölner Fondshaus rückt in der Bilanz der besten großen Fondsanbieter in Europa per Ende März 2020 zugleich direkt an die Spitzenposition. Das Durchschnittsrating der Flossbach-Fonds lag bei 4,42 Sternen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...