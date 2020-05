Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar schwächer eröffnet. Der Leitindex ATX fiel bis 9.15 Uhr um deutliche 1,29 Prozent auf 2.172,42 Punkte. Der heimische Markt setzt damit in der aktuellen Handelswoche seinen Abwärtsschub fort und steht bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge.Auch das europäische Börsenumfeld zeigt sich mit Sorgen vor einer zweiten Ausbreitungswelle des Coronavirus nach den jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...