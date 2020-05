NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Das erste Quartal des Finanzinstituts habe zwar Ertragsstärke bewiesen, doch das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld laste auf der bereits schwachen Profitabilität, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 07:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 07:27 / BST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000CBK1001

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken