Mannheim, 13. Mai 2020 - Die CropEnergies AG, Mannheim, hat im Geschäftsjahr 2019/20 (1. März 2019 - 29. Februar 2020) einen Rekordumsatz von 899 (Vorjahr: 779) Millionen Euro erzielt. Das operative Ergebnis verdreifachte sich auf 104 (Vorjahr: 33) Millionen Euro. Das EBITDA konnte mit 146 (Vorjahr: 72) Millionen Euro verdoppelt werden. Hauptgrund für den Ergebnisanstieg war der auch aufgrund der höheren Nachfrage nach klimaschonenden alternativen Kraftstoffen gestiegene Ethanolpreis. So nutzen immer mehr europäische Staaten CO2-arme Kraftstoffe, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Die Ethanolproduktion wurde auf 1.002 (Vorjahr: 967) Tausend Kubikmeter gesteigert. Das Nettofinanzguthaben stieg zum Geschäftsjahresende auf 107 (Vorjahr: 37) Millionen Euro.In seiner Sitzung am 11. Mai 2020 beschloss der Aufsichtsrat, der Empfehlung des Vorstands zu folgen und der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 (Vorjahr: 0,15) Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019/20 vorzuschlagen. Die Hauptversammlung wird am 14. Juli 2020 mit Blick auf Einschränkungen durch das Coronavirus in virtueller Form stattfinden.Nach den Rekordergebnissen des Vorjahrs erwartet CropEnergies für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis. Obwohl Klimaschutz auch mittelfristig eine gesellschaftspolitische Herausforderung bleiben wird, belasten die seit Mitte März 2020 angeordneten Betriebs- und Mobilitätseinschränkungen zumindest kurzfristig Absätze und Preise. Dies betrifft insbesondere die Geschäftsentwicklung im 1. Quartal (1. März - 31. Mai), zumal sich Wartungsarbeiten im Werk Wanze, Belgien, aufgrund der dortigen Ausgangssperren um mehrere Wochen verzögerten. Für das 1. Quartal geht CropEnergies derzeit von einem in etwa ausgeglichenen operativen Ergebnis aus. Im Verlauf des Geschäftsjahrs wird eine Verbesserung der Ertragslage erwartet, zumal die Einschränkungen in den letzten Wochen in immer mehr Ländern gelockert wurden. Dies wird wieder zu einer höheren Treibstoffnachfrage beitragen.Gleichzeitig ist seit März die Nachfrage nach Ethanol als Hauptbestandteil von Desinfektionsmitteln sprunghaft gestiegen. CropEnergies arbeitet als größter europäischer Hersteller von Ethanol mit Hochdruck an einer raschen Belieferung des Markts und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Virusbekämpfung. Nach entsprechender Umstellung von Produktion und Abfüllung wird Ethanol nicht nur an lokale Apotheken gespendet, sondern es werden auch große Mengen im Auftrag der Landesregierungen in Bayern, Rheinland- Pfalz und Sachsen-Anhalt sowie der Schweizerischen Bundesregierung zur Versorgung von Krankenhäusern geliefert. CropEnergies unterstützt an allen Produktionsstandorten die örtlichen Verwaltungen mit Ethanol für die Herstellung von Desinfektionsmitteln.Inwieweit sich Mehr- bzw. Mindernachfragen im Produktportfolio von CropEnergies ausgleichen, ist aktuell noch nicht absehbar. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020/21 wird daher entsprechend des Verlaufs der Corona-Pandemie konkretisiert.Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2019/20 steht auf der Webseite von CropEnergies zum Download bereit.Die CropEnergies AG Nachhaltige Produkte aus nachwachsender Biomasse sind das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol.Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutral- sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: von klimaschonendem Kraftstoff, über die Getränkeherstellung oder Kosmetikprodukte bis hin zu pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert Ethanol für Kraftstoffanwendungen den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Aus der Biomassenutzung werden darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid, das unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt wird, gewonnen.Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert. Sprache: Deutsch Unternehmen: CropEnergies AG