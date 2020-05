HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 22 Euro angehoben. Der Hersteller von Flurförderzeugen und Materialflusstechnikkonzern gehöre zu den Profiteuren des wachsenden Onlinehandels, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Rezession in diesem Jahr sei eingepreist, das Erholungspotenzial im kommenden Jahr sei aber nicht berücksichtigt. Er sieht für die Aktie aktuell rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 08:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 08:29 / MESZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0006219934

