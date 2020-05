Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schatzämter in Italien und Portugal sind heute mit einigen Emissionen am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Im 10J-Segment liege die Renditedifferenz von BTPs gegenüber Bunds bei aktuell 237 BP. In Portugal liege die Zusatzrendite bei 143 BP. In Spanien und Griechenland befinde sich der 10J-Spread gegenüber deutschen Papieren aktuell bei 136 bzw. 267 BP. (13.05.2020/alc/a/a) ...

