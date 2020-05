Osisko Gold Royalties (TSX OR / WKN A115K2) konnte den bereinigten Gewinn des ersten Quartals steigern. Die höheren Edelmetallpreise hatten den Umsatz steigen lassen, teilte das Unternehmen mit. Die Umsätze aus den Royalties und Streams erreichten 37,8 Mio. Dollar, was einen Anstieg von 13% gegenüber den 33,5 Mio. Dollar aus dem Vorjahreszeitraum bedeutete. Osisko gab die Förderung mit 18.159 Unzen Goldäquivalent an ...

