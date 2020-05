EMX Royalty besitzt viele aussichtsreiche Lizenzvereinbarungen und Beteiligungen weltweit. Besonders große Erfolgschancen dürften bei der Goodpaster-Lizenzgebühr von EMX in Alaska bestehen. Partner Millrock Resources startete nun sein Bohrprogramm.

Lizenzgebühren für eine aussichtsreiche Gegend

EMX Royalty (2,50 CAD, 1,72 Euro; CA36873J1075) hat bereits vielfach Geschick bei der Vergrößerung seines Rohstoff-Portfolios bewiesen. Bezüglich der Goodpaster-Lizenzgebühr im Goodpaster District im Osten Alaskas gab es nun Neuigkeiten. Der Partner Millrock startete das Bohrprogramm auf der Liegenschaft. Anfänglich sind 2.000 Meter Bohrungen geplant. Insgesamt will Millrock 5 Mio. US-Dollar in das Explorationsprogramm in diesem Jahr investieren. Das Bohrprogramm wurde auf dem sogenannten Aurora-Ziel gestartet, dass westlich der benachbarten Pogo-Mine liegt.

Große Goldvorkommen in der Nähe

Die Pogo-Mine, die von Northern Star Resources Limited betrieben wird, ist die achtgrößte Goldmine der USA. Das Vorkommen wird auf 10 Mio. Unzen Gold taxiert. Sie liegt etwa 2,5 bis 3,5 Kilometer von Aurora entfernt. Auch eine neue Goldentdeckung, die Goodpaster-Liegenschaft, liegt nah. Und die geplanten Bohrungen von Millrock finden direkt entlang zur Grenze von Goodpaster statt. Starke geologische, geochemische und geophysikalische Anomalien machen das Aurora-Ziel zu etwas Besonderem.

Die Engagements der Beteiligten

Finanziert werden die Bohrarbeiten von Millrocks Partner Resolution Minerals. Beide Unternehmen arbeiten zusammen und wählen die besten Ziele aus. EMX Royalty hat aufgrund einer Vereinbarung mit Millrock Lizenzgebühren für die Liegenschaften ...

