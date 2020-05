Apple bietet Amazons Eero-Router im eigenen Store zum Verkauf an. Die Produkte sind einige der wenigen Mesh-WLAN-Router-Systeme, die Apples Homekit unterstützen. Mit den Eero-Routern bietet Apple erstmals Produkte aus dem Hause Amazon in seinem Apple-Store an. Die Router kosten ab 110 Euro und sind einzeln oder im Dreierset erhältlich. Amazon Eero und Eero Pro landen im Apple-Store Apple listet zwar schon seit etwa zwei Jahren Router von Drittherstellern wie Linksys und Netgear als Ersatz für seine Airport-Router. Der iPhone-Konzern hatte seine eigenen ...

