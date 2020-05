Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX verliert zum Handelsauftakt am Mittwoch deutlich. Die Corona-Angst ist zurück an den Märkten. An den Börsen nehmen die Ängste vor einer zweiten Infektionswelle zu. Dadurch scheint es fraglich, ob die Lockerungsmaßnahmen fortgesetzt werden können. Eine zweite Welle der Corona-Pandemie könnte dadurch auch zu weiteren Belastungen für die Wirtschaft führen, das dämpft den zuletzt gesehen Optimismus an den Märkten deutlich.