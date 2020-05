Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen die Gesamterlöse, das Bruttoergebnis und das EBITDA gesteigert, zudem wurde der Bestand an liquiden Mitteln mehr als verdoppelt. Der Analyst bestätigt in der Folge das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen auf der Bewertungsseite vorsichtiger herangegangen, woraus sich im Startquartal 2020 ein negatives Bewertungsergebnis von über 30 Mio. Euro ergeben habe. Demnach halte der Analyst ein Nettoergebnis nach Minderheiten von rund -18 bis -24 Mio. Euro für das wahrscheinlichste Szenario. Der Bericht zum 1. Quartal werde am 26. Mai veröffentlicht.

Die bereits im März deutlich reduzierte Prognose von nur noch 65 Mio. Euro beim Bewertungsergebnis habe SRC auf nunmehr 17 Mio. Euro reduziert, belasse diese aber im positiven Bereich. So erwarte der Analyst eine graduelle Erholung der Volkswirtschaften im zweiten Halbjahr und einen ungebremsten Drang nach relativ sicheren Cash Flows, was ein etablierter Bestandshalter wie S IMMO zu bieten habe. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 20,00 Euro und das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2020, 09:50 Uhr)

