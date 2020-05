Genf (www.anleihencheck.de) - Die Makroindikatoren sind weltweit zusammengebrochen, was auf die rasche Umsetzung von Lockdowns und infolgedessen wirtschaftliche Untätigkeit in der ganzen Welt zurückzuführen ist, so die Experten von Unigestion.So seien Schwankungen in den Makroreihen zu beobachten gewesen, wie es sie noch nie zuvor gegeben habe. Die symbolträchtigste sei wahrscheinlich die Zahl der US-amerikanischen Arbeitslosenanträge, die von durchschnittlich über 200.000 pro Woche auf einen Höchststand von 6,9 Millionen am 27. März angestiegen seien. Am vergangenen Freitag habe die US-Arbeitslosenquote 14,7% erreicht; insgesamt 20 Millionen Menschen seien damit ohne Arbeit, wenn auch die meisten von ihnen nur vorübergehend. Diese Verschlechterung der Makro-Reihen führte unsere Growth-Nowcaster schnell zu der Erkenntnis, dass die Welt vor einer globalen, durch die Lockdowns ausgelösten Rezession stand, so die Experten von Unigestion. Die USA hätten eine Standardabweichung von -2,3 erreicht, mit ähnlichen Werten für die Eurozone und das Vereinigte Königreich, während China, Thailand und Südkorea in der Region von -1 bis -1,5 bleiben würden. Unbestritten sei die Botschaft, die von diesen Werten ausgehe: Der Schock, den man derzeit erlebe, sei extrem schlimm. ...

