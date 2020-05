Die Auslieferungen des von Hyundai geplanten rein elektrischen Crossovers auf Basis des Konzeptfahrzeugs 45 werden offenbar in weniger als einem Jahr beginnen. Bei Facebook werden auch schon technische Daten der zwei Akku-Versionen diskutiert. Wie der in der Elektroauto-Welt anerkannte Händler Auto Sangl in einem Post schreibt, sollen "in weniger als einem Jahr die ersten Hyundai ‚45' ausgeliefert" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...