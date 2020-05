Die SANHA GmbH & Co. KG und die One Square Advisory Services GmbH laden die Inhaber der ausstehenden 7,75%-Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN: DE000 A1TNA7 0) morgen Vormittag zu einer Investorentelefonkonferenz im Vorfeld der 2ten Anleihegläubigerversammlung ein. Anlass für die Telefonkonferenz am 14. Mai um 11:30 Uhr ist die bevorstehende zweite Gläubigerabstimmung am 25. Mai in Essen, nachdem ...

