Die hohen Anforderungen von Datenschutzgesetzen und Verordnungen haben auch die deutsche Bankenlandschaft verschreckt. Viele Institute tappen immer noch im Dunkeln, was konkrete Angebote anbelangt, die aus den über ihre Kunden gesammelten Daten entstehen könnten.Daten zu analysieren wird für die Banken aber immer wichtiger. 87% der Institute arbeiten daran, mehr aus dem zu machen, was sie über ihre Kunden bereits wissen. Jedes zweite Geldhaus hat sich vorgenommen, das eigene Geschäft an den neu gewonnenen Erkenntnissen auszurichten. Mehr als ein Drittel will sich besonders intensiv mit diesen Daten beschäftigen. Nur jede siebte Bank interessiert sich gar nicht dafür. Das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...