Der Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent ist am Mittwochvormittag gefallen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 29,34 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und damit um 2,13 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs von 29,98 Dollar.Im Zuge einer allgemein gesunkenen Risikoneigung an den Finanzmärkten stand auch der Brent-Ölpreis im europäischen ...

