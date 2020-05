Neckarsulm (ots) - Ab sofort bietet Kaufland bundesweit in allen rund 670 Filialen qualitativ hochwertige Einwegmasken zu günstigen Preisen an. Ab Ende Mai sind zudem wiederverwendbare Stoffmasken aus Bio-Baumwolle erhältlich.In allen Bundesländern müssen Verbraucher beim Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften sowie im öffentlichen Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. "Da uns der Schutz unserer Kunden sehr wichtig ist, legen wir großen Wert darauf, ihnen qualitativ hochwertige Masken anzubieten", so Yalcin Cem, Geschäftsführer Einkauf.Die Einwegmasken gibt es in zwei Ausführungen und Verpackungsgrößen. Beide Produkte sind in Material und Verarbeitung von hoher Qualität. Es gibt Masken im 10er-Pack zu 7,99 Euro, diese entsprechen der DIN-Norm für Mund-Nasen-Schutz. In einem 20er-Pack zu 13,99 Euro sind Masken "Made in Germany" erhältlich.Die Stoffmasken für Erwachsene und Kinder bestehen aus 100 Prozent öko-zertifizierter Bio-Baumwolle. Sie sind zweilagig und bei 90 Grad waschbar. Die farbigen Masken gibt es in verschiedenen Designs, sie kosten 3,49 Euro pro Stück.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Andrea Kübler, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-348113, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4595877