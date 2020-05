München (ots) - Erneut ist Constantin Film doppelter "Branchentiger" des vergangenen Jahres und erhält bei der Vergabe der Referenzmittel der Filmförderungsanstalt (FFA) den "Goldenen FFA-Branchentiger" in den Kategorien Produktion und Verleih für das Jahr 2019. Constantin Film ist damit zum 13. Mal erfolgreichster Produzent und erfolgreichster Verleiher deutscher Filme.Im Bereich Produktion erhält die Constantin Film eine Fördersumme von rund 3,1 Mio. Euro für sieben Kinofilme, u.a. für eigenproduzierte Kinoerfolge wie DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, LEBERKÄSJUNKIE und DER FALL COLLINI. In der Kategorie Verleih sichert sich die Constantin Film Verleih GmbH 0,6 Mio. Euro für insgesamt 6 Filme, darunter ebenfalls DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, LEBERKÄSJUNKIE sowie DER FALL COLLINI.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Diese Auszeichnung freut mich wirklich ganz besonders, denn sie ist ein riesiges Kompliment an unsere Produzenten, Filmemacher und an das gesamte Team der Constantin Film für die großartigen Leistungen seit so vielen Jahren. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit den erfolgreichsten und besten Kreativen des Landes zusammenarbeiten dürfen."Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte automatische Förderung und somit für die Produzenten ein wichtiges Modul innerhalb des deutschen Fördersystems. Sie errechnet sich aus einem Punktesystem, das auf dem Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen basiert. In diesem Jahr ergibt sich pro verkaufter Kinokarte bzw. Festivalpunkt ein Förderbetrag von 40 Cent in der Referenzförderung Produktion (Vorjahr: 38 Cent) und in der Referenzverleihförderung von 16 Cent pro Besucher (Vorjahr: 13 Cent). Die zuerkannten Referenzmittel der FFA sind zweckgebunden und werden zur Herstellung bzw. Herausbringung neuer Produktionen eingesetzt.Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4595873