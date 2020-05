FRANKFURT (Dow Jones)--Dem Zahlungsdienstleister Wirecard droht nach der Bafin-Untersuchung nun auch noch eine Musterklage auf Schadensersatz. Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Tübinger Kanzlei Tilp reichte am Dienstag für die von ihr vertretene Effecten-Spiegel AG die erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard vor dem Landgericht München I ein.

Überdies beantragte die Kanzlei die Einleitung einer Musterklage vor dem Oberlandesgericht München. Sollte sie damit Erfolg haben, könnten sich weitere Anleger der Klage anschließen.

Tilp macht in der Klage sogenannte Kursdifferenzschäden geltend, die sich im Falle des Klägers auf mindestens 32 Prozent vom Einstandskurs beliefen. Wirecard habe dem Kapitalmarkt gravierende Mängel in seinem Compliance-System verschwiegen.

"Nach dem KPMG-Bericht sehen wir unsere feste Überzeugung bestätigt, dass Wirecard ein massives Compliance-Problem hatte und hat - und darüber hätte Wirecard den Kapitalmarkt rechtzeitig in Kenntnis setzen müssen", erklärte Rechtsanwalt Maximilian Weiss.

Wirecard steht wegen angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten seit Jahren in der Kritik. Mehrfach hatten entsprechende Berichte in der britischen Zeitung Financial Times zu zweistelligen Kurseinbrüchen der Aktie geführt. Daraufhin hatte Wirecard schließlich eine Sonderprüfung bei der KPMG in Auftrag gegeben.

Darin kam KPMG zu dem Schluss, dass es Mängel in der internen Organisation von Wirecard gab. Zu Existenz und Höhe von Umsatzerlösen aus bestimmten Geschäftsbeziehungen mit Wirecard konnten die Prüfer aber keine konkreten Aussagen treffen. Als der Bericht Ende April vorgelegt wurde, brach der Kurs der Wirecard-Aktie innerhalb kurzer Zeit um rund 40 Prozent ein. Aktuell gibt das Papier um weitere gut 4 Prozent nach, das Minus seit dem jüngsten Hoch von gut 140 Euro am 23. April beläuft sich damit auf über 41 Prozent.

"Das Maß ist jetzt voll. Wir haben nunmehr alle rechtlich erforderlichen Fakten beieinander und können diese belegen - daher messen wir der von uns eingereichten Klage hohe Erfolgschancen bei", erklärte Tilp-Anwalt Weiss.

