San Francisco (ots/PRNewswire) - Reisedaten in Echtzeit bieten Vermarktern die Werkzeuge zur Verfolgung der Reisenachfrage und für Pläne zum WiederaufbauSojern, ein führender Anbieter digitaler Reise-Marketinglösungen, hat heute ein neues, interaktives Dashboard mit COVID-19-Reisedaten in Echtzeit vorgestellt. Diese Daten werden Kunden und Partnern von Sojern und führenden Kräften der Branche dabei helfen, den Reisebedarf zu prognostizieren und Entscheidungen über die Erholung des Marktes zu treffen. Sojern wird über die Sojern-Website öffentlichen, kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf einen Dienst eröffnen, den das Unternehmen zuvor nur Kunden und Partnern geboten hat.Das Dashboard, das täglich um 22:30 Uhr (Weltzeit UTC) aktualisiert wird, liefert Details des Marktes über künftige Trends bei Suchvorgängen und Buchungen mit Verbindung zur Zeit vor COVID, um Einsicht in den Zeitrahmen einer Erholung bestimmter Ziele zu eröffnen. Reiseanbieter können diese Informationen nutzen, um festzulegen, wann sie erneut öffnen oder das Marketing verstärken sollten, um die wirtschaftliche Erholung voranzubringen. Nutzer des Dashboards können zudem Regionen vergleichen, um festzustellen, wann das Reisen sich wahrscheinlich in den jeweiligen Märkten erholt.Sojern hat sich dafür entschieden, das Dashboard öffentlich zu machen, da sein einzigartiger Datensatz zum Reisen eine unerwartete Beliebtheit erzielt hat. Nutzer auf der ganzen Welt halten Ausschau nach Reisedaten in Echtzeit, um mehr darüber zu erfahren, welche Auswirkungen COVID-19 auf die Weltwirtschaft hat.Amber Kuo, Director des Bereichs Travel Insights bei Sojern, sagte dazu: "Gewöhnlich wären wöchentliche oder sogar monatliche Datenupdates, wie die Verbraucher reisen, als Informationen für Marketingkampagnen ausreichend. In den Zeiten von COVID sind aber alle, die auf dem Reisemarkt tätig sind, bezüglich der Zukunft angespannt und unsicher. Mit täglichen Updates haben Vermarkter mehr Kontrolle, da sie sehen, wie die Situation sich entwickelt und wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu handeln."Sojern sammelt und analysiert Daten über Reiseabsichten mehrerer tausend Fluglinien- und Hotelpartner aus der ganzen Welt, welche die Grundlage der Reisedaten von Sojern bilden. Diese Daten bietet einen einzigartigen Einblick in die Reisenachfrage, da Einsicht in den Kaufprozess des Reisenden im Internet gegeben wird.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sojern.com/covid-19-insights.Informationen zu SojernSojern (www.sojern.com) liefert digitale Marketinglösungen für die Reisebranche. Mit künstlicher Intelligenz und auf Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt der Analysen der Absichten von Reisenden aktiviert Sojern Lösungen im Bereich Multichannel-Branding und Performance-Marketing, um die direkte Nachfrage zu fördern. Mehr als 10.000 Hotels, Attraktionen, Tourismusverbände und Reisevermarkter verlassen sich auf Sojern, um weltweit mit Reisenden zu interagieren und sie zu Kunden zu machen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpgPressekontakt:Amerikanischer Kontinent: Scott Thornburg+1 (415) 816-8844scott.thornburg@sojern.com oder international: Teesta Raha+65 9379 2770teesta.raha@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108302/4595934