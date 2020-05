Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Mittagshandel weiterhin klar im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 12 Uhr um 1,25 Prozent auf 2.173,29 Einheiten. In einer schwachen internationalen Börsenlandschaft weitete auch der heimische Aktienmarkt seinen Abwärtsschub fort.Der ATX steht in der aktuellen Woche bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. International stiegen wieder die Ängste ...

