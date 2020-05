Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion 30-jähriger Bundesanleihen am Mittwoch hat sich eine negative Duchschnittsrendite von 0,13 Prozent ergeben. Bei der vorigen Auktion im Februar war noch eine Rendite von plus 0,07 Prozent erzielt worden. Zugeteilt wurden 863 Millionen Euro, womit das Angebot der ursprünglich im September 2017 begebenen Anleihe 2,5-fach überzeichnet war. 137 Millionen Euro wurden zur Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 1 Milliarde Euro.

Eigentlich hätte die im August 2048 fällige Anleihe erst am 10. Juni aufgestockt werden sollen. Wegen des erhöhten Finanzbedarfs aufgrund der Corona-Krise hatte der Bund seinen Emissionskalender jedoch angepasst und die Auktion vorgezogen. Am Dienstag war erstmals eine siebenjährige Bundesanleihe emittiert worden, im Volumen von 4 Milliarden Euro, am 6. Mai im syndizierten Verfahren erstmals eine 15-jährige Anleihe im Volumen von 7,5 Milliarden.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 19. Februar):

=== Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2048 Angebotsvolumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,144 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 863 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 2,5 (1,1) Durchschnittsrend. -0,13% (0,07%) ===

May 13, 2020

