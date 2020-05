FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorsichtigere Jahresziele haben die Papiere von SAF-Holland am Mittwoch nicht lange belastet. Wer beim Lkw-Zulieferer auf weiter fallende Kurse gesetzt hat, ist auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagte ein Börsianer. Nach anfänglichem Rutsch um mehr als 7 Prozent zeigten sie eine imposante Wende auf zuletzt 13 Prozent Plus. Mit 5,04 Euro erreichten sie ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash bis auf 3,168 Euro im März.



Die aktuellen Geschäftszahlen seien eigentlich ziemlich solide gewesen, so der Händler. Die Senkung der Jahresziele sei indes keine wirkliche Überraschung gewesen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux sieht die Papiere in einem Kommentar zum Zwischenbericht perspektivisch sogar als mögliches Übernahmeziel./ag/fba

