Die heimischen Investmentfonds haben ihr Minus im April spürbar eingedämmt. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im April im arithmetischen Mittel bei minus 3,18 Prozent, nach minus 6,61 Prozent im Vormonat März. Auf Fünfjahressicht drehte die Performance sogar wieder ins Plus und belief sich im Schnitt auf plus 0,35 Prozent, nach minus 0,56 Prozent im März.Die rasanten Kursverluste an den ...

