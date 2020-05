ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe letzte Nacht bekanntgegeben, Anleihen im Wert von zwei Milliarden britischen Pfund ausgeben zu wollen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies verbessere das Fristigkeits-Profil der Schulden des Unternehmens./ssc/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 08:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

