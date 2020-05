LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Luftfahrtunternehmen habe milliardenschwere Staatshilfen aus Frankreich bekommen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werde in der Telefonkonferenz versuchen zu erfahren, wie das Unternehmen seine Bilanz angesichts der Hilfsbedingungen optimieren will./ssc/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000031122

