LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen von 32,50 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe im ersten Quartal starke Ergebnisse geliefert, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die optimistischen Aussagen des Konzernchefs würden angesichts des prognostizierten schwächeren zweiten Quartals jedoch potentiell einer Enttäuschung den Weg bereiten./ssc/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

