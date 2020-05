Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung erneut eindringlich davor gewarnt, die Erfolge in der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzten. Man habe in den vergangenen Wochen Fortschritte gemacht.

"Ich sehe darin aber auch eine Verpflichtung, die Verpflichtung, das gemeinsam Erreichte jetzt nicht zu gefährden", sagte Merkel am Mittwoch während einer Regierungsbefragung im Bundestag.

Man habe doch in Deutschland nicht seit März alle "vorher undenkbaren Einschränkungen in unserem Leben, in unserem Arbeiten und unserem Wirtschaften, auch zeitweilige Einschränkungen unserer Rechte" auf sich genommen, um nun einen Rückfall zu riskieren, weil man die Vorsicht ablege.

"Es wäre doch deprimierend, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir alle hinter uns lassen wollen", mahnte Merkel. "Ich bin fest überzeugt, wenn wir konsequent bleiben und so einen Rückfall verhindern, haben wir alle mehr davon."

Sie betonte, dass Corona für alle eine Gefahr sei und bleibe. Nun gelte es, das gemeinsam Erreichte nicht zu gefährden und mutig und wachsam zu sein.

Auf die Frage nach möglichen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Corona-Rettungspakete sagte Merkel, dass "Stand heute" keine Erhöhungen von Steuern und Abgaben geplant seien.

Deutschlands starke wirtschaftliche und finanzielle Situation biete eine gute Chance, um die Corona-Krise gut zu bewältigen. Sie könne nicht versprechen, dass niemand negative Folgen erleiden werde, aber Ziel sei, dass die Menschen schnell wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können, wenn es verantwortbar ist, erklärte Merkel.

(Mitarbeit: Andreas Kißler)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 07:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.