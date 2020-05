Wien (www.anleihencheck.de) - Um Firmen während und nach der Corona-Pandemie zu unterstützen, ergreift die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve ungewöhnliche Maßnahmen: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte kauft sie jetzt Unternehmensanleihen, so die Experten von "FONDS professionell".Erst sei gemutmaßt, dann angekündigt worden, nun tue sie es tatsächlich: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte investiere die US-amerikanische Zentralbank Federal Reserve in Unternehmensanleihen. Sie plane, zunächst Indexfonds zu kaufen, die Firmen-Bonds mit der Bonitätsstufe "Investment Grade" enthalten würden. Später wolle sie selbst und direkt ausgesuchte Unternehmensanleihen erwerben, auch sogenannte "Fallen Angels", die ihr "Investment Grade"-Rating durch die Krise verloren hätten, berichte die "Neue Züricher Zeitung" (NZZ). Die Maßnahmen habe die Zentralbank bereits im März im Rahmen eines großen Rettungspakets angekündigt. ...

