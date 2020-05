Die geplante deutsche App zur Nachverfolgung von Infektionsketten in der Coronavirus-Pandemie nimmt sichtbare Formen an. Auf GitHub wurde ein erstes Konzept veröffentlicht. Am Mittwochmorgen veröffentlichten Europas größter Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom auf der Plattform GitHub ein erstes Konzept für die deutsche Corona-Warn-App. GitHub ist die weltweit größte Plattform für die Entwicklung von Open-Source-Software. Aus den Dateien auf GitHub geht hervor, dass die beiden von der Bundesregierung beauftragten Firmen auf das Know-how und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...