Die Bullen scheinen erneut ihre Kräfte bei Gold mobilisieren zu wollen. Jetzt rückt der Widerstand bei 1.720 Dollar allmählich in den Blick der Anleger. Gelingt der Ausbruch hierüber, wäre dies ein Indiz dafür, dass Gold bereit ist für die nächste Rallye. Und diese Bewegung sollten den Goldpreis in Richtung 1.800 Dollar lotsen. Gute Aussichten also für die Goldproduzenten und Royalty-Unternehmen.Die Welt und viele Anleger blicken zurzeit vor allem auf die Top-Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung ...

