Die Aktie von VectoIQ (WKN: A2P1CV) geht in den letzten Tagen durch die Decke. Dafür gibt es auch einen guten Grund, nämlich den Tesla-Konkurrenten Nikola Motor. Denn die bisher noch nicht börsennotierte Nikola Motor möchte mit der bereits börsennotierten VectoIQ fusionieren, um so den Schritt auf das Börsenparkett zu schaffen. Nach der Fusion soll VectoIQ dann in Nikola Motor umbenannt werden und unter dem Tickersymbol NKLA ganz normal an der Nasdaq gehandelt werden. Ähnlich lief vor wenigen Monaten ...

