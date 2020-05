Wien (www.fondscheck.de) - Anfang Juli 2020 wird Prashant Sharma in die Geschäftsführung der MEAG einziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Als CIO Public Markets übernehme er dort die Verantwortung für das liquide Portfoliomanagement. Sharma komme von J.P. Morgan Asset Management, wo er zuletzt als Managing Director, Head of International Fixed Income Insurance and Pensions, tätig gewesen sei. Bei der MEAG folge Sharma nun auf Thomas Kurtz, der das Unternehmen verlasse. ...

