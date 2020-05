MAN Truck & Bus nennt jetzt Details zu seinem Elektro-Gelenkbus MAN Lion's City 18 E. Der Verkaufsstart des neuen Modells erfolgte bereits Anfang April, wie der Hersteller nun mitteilt. In Köln und Barcelona wird der Elektro-Gelenkbus nun außerdem probeweise in den Linienbetrieb integriert. Die Solobus-Variante des Lion's City E hatte MAN bereits vergangenen Oktober auf der Busworld in Brüssel gezeigt. ...

