Die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius haben ihren Rekordlauf auch am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Mit einem Sprung auf bis zu 294,80 Euro näherten sich die Papiere weiter der Marke von 300 Euro. Ohnehin ist die Aktie der Überflieger der vergangenen Jahre im MDAX. Im 5-Jahresvergleich hat das Papier 688 Prozent zugelegt. Damit ist Sartorius der unangefochtene Spitzenreiter vor Nemetschek mit plus 572 Prozent.Im Zuge des Corona-Crashs an den Börsen war der Kurs bis Mitte März noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...