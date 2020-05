Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hält trotz der finanziellen Zusatzbelastungen durch die Corona-Krise an der Rentengarantie und den für Juli geplanten Rentensteigerungen fest. Außerdem seien "Stand heute" keine Erhöhungen der Steuern und Abgaben geplant wegen der Zusatzausgaben zur Bekämpfung des Virus.

Deutschland sei in der glücklichen Situation, dass die staatlichen Renten in diesem Jahr nicht sinken, sondern um 3,45 Prozent in Westdeutschland und um 4,20 Prozent in Ostdeutschland steigen werden.

"Darüber freuen wir uns noch mal. Ich halte nichts von den Vorschlägen, die sagen, das sollte man jetzt nicht machen in vorauseilender Antizipierung dessen, was vielleicht kommen könnte", erklärte Merkel am Mittwoch während der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. "Die Rentnerinnen und Rentner haben das verdient."

Merkel erklärte, sie stehe weiterhin zu der bis 2025 geltenden Rentengarantie, bei der die Rentenanpassung nicht zu einer Verringerung des aktuellen Rentenwerts führt. In Deutschland sind die Rentenanpassungen an die Entwicklung des Lohniveaus gekoppelt.

