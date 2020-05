MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 43,10 auf 34,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Tim Dawson begründete das niedrigere Ziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit reduzierten Erwartungen an den Nettoinventarwert im Private-Equity-Geschäft. Im Fondsgeschäft sei der Bewertungsanteil unverändert./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 14:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



DE000A1TNUT7

