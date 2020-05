Nach den Verlusten im späten Handel am Vortag verläuft der Auftakt an der Wall Street am Mittwoch verhalten.Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,26 Prozent bei 23.702,16 Punkten in die Sitzung.Unter anderem Warnungen des prominenten Immunologen und Regierungsberaters Anthony Fauci vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen hatten dem Dow Jones am Vortag einen Dämpfer ...

