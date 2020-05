München (ots) - Im Jahr 2015 erschütterte ein Korruptionsskandal rund um die FIFA die Fußballgemeinde in Lateinamerika, den USA und auf der ganzen Welt - die neue mexikanische Amazon Original Serie El Presidente bringt die Ereignisse rund um das sogenannte "FIFA-Gate" und die Protagonisten dahinter auf den Bildschirm. Die achtteilige Drama-Serie startet am 5. Juni exklusiv bei Amazon Prime Video weltweit. Alle Episoden stehen Prime-Mitgliedern in der Originalversion mit deutschen Untertiteln bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service zur Verfügung. Die deutsche Synchronfassung folgt später im Jahr.Den offiziellen Trailer zu El Presidente im spanischen Original mit deutschen Untertiteln finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=1gP-SAho-IE&feature=youtu.be).Die Key Art sowie weiteres Bildmaterial sind hier (https://amazoncorporate.box.com/s/q6pbl3oy4ebod6l49dztf0j9o1ekq9fs) abrufbar.In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.Zum hochkarätigen Cast der Amazon Original Serie gehören unter anderem Karla Souza (https://www.imdb.com/name/nm0646568/?ref_=nv_sr_1) (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (https://www.imdb.com/name/nm0663366/?ref_=fn_al_nm_1) (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) und Paulina Gaitán (https://www.imdb.com/name/nm2103508/?ref_=nv_sr_1) (Diablo Guardian). Autor und Regisseur ist der Oscar®-prämierte Regisseur und Drehbuchautor Armando Bo (https://www.imdb.com/name/nm3174584/) (Birdman), der auch als ausführender Produzent der Serie fungiert, sowie die Regisseure Natalia Beristain (https://www.imdb.com/name/nm1135329/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Luis Miguel: La Serie) und Gabriel Díaz (https://www.imdb.com/name/nm1490935/?ref_=fn_al_nm_1) (Bala Loca). Neben Bo wird El Presidente von Gaumont gemeinsam mit den Produktionspartnern Fabula, einer Oscar®-prämierten Produktionsfirma unter der Leitung von Pablo und Juan de Dios Larraín, und der argentinischen Produktionsfirma Kapow koproduziert.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4596310