Der britische Luxussportwagenbauer Aston Martin ist im Zuge der Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal hat sich der Verlust vor Steuern von 17,3 Millionen Britische Pfund im Vorjahreszeitraum auf 118,9 Millionen Pfund ausgeweitet, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Die Aktie verliert weiter an Boden.Die Auslieferungen von Aston Martin gingen im ersten Quartal 2020 um 45 Prozent auf 578 Autos zurück. Angesichts der Virus-Pandemie sei kein Ausblick ...

