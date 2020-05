Software AG kündigt virtuelle Hauptversammlung für den 26. Juni 2020 anDGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Software AG kündigt virtuelle Hauptversammlung für den 26. Juni 2020 an13.05.2020 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Software AG kündigt virtuelle Hauptversammlung für den 26. Juni 2020 an- Software AG führt Hauptversammlung virtuell durch- Neuer Termin am 26. Juni 2020 ab 10.00 Uhr- Online-HV ermöglicht zeitnahe Zahlung der vorgeschlagenen erhöhten Dividende von 0,76 Euro je Aktie- Aktionäre werden gebeten, ihr Frage- und Stimmrecht frühzeitig auszuübenDarmstadt, 13. Mai 2020 - Die Software AG (Frankfurt, MDAX: SOW) hat heute bekannt gegeben, ihre ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2020 in virtueller Form durchzuführen.Aufgrund der andauernden Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zur Einhaltung der Schutzvorschriften haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die ursprünglich für den 20. Mai 2020 in Darmstadt geplante Hauptversammlung nun am 26. Juni 2020 ab 10.00 Uhr in virtueller Form durchzuführen. Ermöglicht wird das Online-Format durch das neue Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie."Wir begrüßen die Entscheidung des Gesetzgebers, es den Emittenten zu gestatten, seinen Aktionärinnen und Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen, ohne sich dabei auf einer Präsenzveranstaltung gesundheitlichen Risiken aussetzen zu müssen," kommentiert Dr. Andreas Bereczky, Aufsichtsratsvorsitzender der Software AG die Entscheidung.Die gesamte Hauptversammlung wird über das Aktionärsportal auf der Webseite des Unternehmens im Internet übertragen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld der Hauptversammlung auf dem Portal anzumelden. Die persönlichen Zugangsdaten für das Portal und weitere Einzelheiten zu Teilnahme und Ablauf der virtuellen Hauptversammlung werden in der Einladung, die Mitte Mai versandt wird, bekannt gegeben. Wie im neuen Gesetz vorgesehen, können die Aktionäre eventuelle Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation einreichen."Gemeinsam mit unseren Kunden treiben wir die Digitalisierung voran. Da liegt es nahe, von der neuen Möglichkeit einer digitalen Hauptversammlung in diesem Jahr Gebrauch zu machen. Dies ermöglicht es uns, trotz der Corona-Beschränkungen, die Hauptversammlung und Auszahlung der Dividende zeitnah durchzuführen und zugleich die Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeiter zu schützen. Als Zeichen unserer guten Geschäftsergebnisse 2019 und unserer Finanzstabilität bieten wir unseren Aktionärinnen und Aktionären eine abermals erhöhte Ausschüttung von 0,76 Euro je Aktie," erklärt Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG.Kontakt:Otmar F. Winzig Frederic Freichel [1]otmar.winzig@softwareag.com [1]frederic.freichel@softwareag.com Senior Vice President Investor Senior Manager Investor Relations Relations Tel: +49 (0) 6151 Tel: +49(0) 6151 92-1106 1. 92-1669 1. mailto:frederic.freichel@softwa mailto:otmar.winzig@softwareag. reag.com com13.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1044081Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044081 13.05.2020