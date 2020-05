The Drivery, eine Plattform für Mobilitätsinnovationen in Berlin, hat mit der Eröffnung von vier AC-Ladesäulen die den Aufbau eines Lade-Hubs für Elektrofahrzeuge in Tempelhof begonnen. Zwei ebenfalls geplante DC-Ladesäulen sollen in den kommenden Wochen ans Netz gehen. Für die Inbetriebnahme der ersten vier Säulen kooperierte The Drivery mit Wirelane und dem Berliner Startup Ekaros Mobility. "Die ...

