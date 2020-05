FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Wohnen von 33 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das erste Quartal sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beließ seine Schätzungen für den Immobilienkonzern unverändert, senkte aber den Risikoabschlag in seinem Modell von runden 30 auf runde 20 Prozent. Dies begründete er mit dem mittlerweile deutlich entspannteren Kapitalmarktumfeld./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 10:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 10:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0HN5C6

