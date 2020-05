BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE baut an einem Steinkohle-Kraftwerk der Bremer Stadtwerke swb AG ein neues Gasmotorenkraftwerk. Das Projekt wird gemeinsam mit dem finnischen Konzern Wärtsilä 31SG Motorentechnologie realisiert, teilte das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen mit. Die 105-Megawatt-Anlage in Bremen-Hastedt soll dann mit neun Wärtsilä-Gasmotoren laufen. Zudem soll eine thermische Leistung von 93 Megawatt in das Fernwärmenetz der swb eingespeist werden. Der Baustart beginnt, sofern die immisionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt.

Uniper übernimmt die komplette Abwicklung des Projekts als Generalunternehmer, Wärtsilä liefert die gesamte technische Ausstattung und übernimmt nach die spätere Wartung und Instandhaltung. "Wir freuen uns sehr darüber, swb bei der Erreichung ihrer Klimaziele mit unserem Engineering Know-how unterstützen zu können", erklärte Unipers COO David Bryson. Bremen will durch die Umrüstung von Kohle auf Gas 75 Prozent der CO2-Emissionen einsparen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 10:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.