GR Silver Mining meldet die erste Neuentdeckung auf dem Plomosas-Projekt. Unweit eines historischen Abbaubereichs fand sich eine bisher unbekannte, hochgradige Gold-Silber-Zone. Dort fanden sich bis zu 8,3 Kilo Silberäquivalent.

Neue, hochgradige Mineralisierungszone

Anfang März erst hatte GR Silver Mining (0,34 CAD | 0,23 Euro; CA36258E1025) das Plomosas-Projekt von First Majestic Silver erworben. Im Gegenzug stieg der Produzent zum Großaktionär von GR Silver auf. Nun werten die Geologen des Unternehmens bestehende, aber nie analysierte und publizierte Bohrlöcher auf dem Projekt aus. Insgesamt sechs Zonen hat man dabei auf seiner Prioritätenliste. In diesen wurde in der Vergangenheit Silber und Gold, aber auch Blei und Zink abgebaut und für diese gilt es noch jede Menge Daten und Bohrkerne aus neuerer (2016 bis 2018) wie früherer Zeit zu analysieren. Am 23. April hatte man bereits sehr hochgradige Ergebnisse aus einer dieser sechs Zonen publiziert. Nun konnte man Resultate für sogenannte Step-Out-Bohrungen vorlegen, die auf eine neue Gold-Silber-Zone hindeuten. Dort stieß man ...

