NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica anlässlich der Fusion des britischen Geschäfts mit jenem des US-Medienkonzerns Liberty Global von 4,80 auf 4,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Konditionen seien eher für die Amerikaner vorteilhaft, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Möglicherweise zahle Telefonica mit seiner Tochter O2 UK zuviel für Virgin Media. Die angepeilten Synergien halte er für niedrig./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 14:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 14:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0178430E18

