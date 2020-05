Die Wirtschaftskammer (WKÖ) mahnt bei den Fixkostenzuschüssen für Unternehmen zur Eile. "Unsere Betriebe brauchen dringend finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise", so WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf in einer Aussendung am Mittwoch. Ab 20. Mai könnten "Unternehmen aller Größen, die starke Umsatzeinbrüche im Zusammenhang ...

