Von Sarah McFarlane und Eric Sylvers

MAILAND (Dow Jones)--Der CEO des italienischen Ölkonzerns Eni sitzt weiterhin fest im Sattel. Der Konzern hat Claudio Descalzi, der sich vor einem Mailänder Gericht in einem Korruptionsprozess verantworten muss, eine weitere Amtszeit gewährt.

Descalzi wird vorgeworfen, dass er Zahlungen von 1,3 Milliarden US-Dollar für Bohrrechte in Nigeria mit dem Übereinkommen eingefädelt hat, dass das meiste davon als Bestechungsgeld ausgezahlt wird. Der Manager, seit 2014 CEO, hat jegliches Fehlverhalten von sich gewiesen. Der Konzern, an dem der italienische Staat 30 Prozent hält, steht in dem sich über mehrere Jahre erstreckenden Fall hinter ihm.

Die Verkündung des Urteils, die für die erste Jahreshälfte vorgesehen war, wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Descalzi hatte in einem Interview gesagt, dass er einen Rücktritt in Erwägung ziehen würde, sollte er schuldig gesprochen werden.

