Zürich (ots) - Schlachtfrei verkauft sich auch in der Krise. Mehr noch: Die Krise spielt den Anbietern pflanzlicher Burger und Bratwürste in die Hände. "Wir sind sehr gut gestartet, unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen", sagt Martin Henck, Chef von Hilcona, zur "Handelszeitung". Seit der Pandemie gebe es Umsatzsteigerungen von mehr als 50 Prozent bei den vegetarischen und veganen Produkten, sagt er. Dieser Tage, Mitten im Lockdown, kam Hilcona mit einem Burger auf Basis von Erbsen in die Schweizer Regale.



